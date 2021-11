Toolkit para construir una comunidad maker en bibliotecas

Makers in the Library: A toolkit for building a community-driven

makerspace. Califormia State Library, 2021

¿Las limitaciones de personal, espacio y presupuesto impiden a tu biblioteca crear un espacio creativo? Este kit de herramientas proporciona un proceso probado por las bibliotecas para crear y mantener un espacio maker impulsado por la comunidad, independientemente de las limitaciones.

Desarrollado en colaboración con diez bibliotecas públicas diversas de California, el kit de herramientas de Makers in the Library guía a través de un proceso que es flexible y adaptable para satisfacer las necesidades de tu biblioteca.

El proyecto Makers in the Library (2018-2020) fue apoyado en su totalidad por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de los Estados Unidos, en virtud de las disposiciones de la Ley de Servicios y Tecnología de Bibliotecas, administrada en California por el Bibliotecario del Estado.