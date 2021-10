GE Appliances abre un espacio de “cocreación” en Stamford

GE Appliances opening “co-creation” space in Stamford. HBJ, 2021

GE Appliances tiene previsto abrir un espacio de “cocreación” en Stamford que, según dice, servirá de minifábrica, espacio de creación y punto de contacto para clientes y estudiantes.

GE Appliances es una división de Haier, una multinacional china de electrodomésticos y electrónica de consumo que compró el negocio a General Electric en 2016. Fabrica y vende electrodomésticos como cafeteras, tostadoras, hornos tostadores, batidoras y procesadores de alimentos.

En un comunicado, los responsables de la empresa señalan que el centro abrirá sus puertas el año que viene en unas instalaciones industriales de 67.000 pies cuadrados en el barrio de Harbor Point de Stamford. Inicialmente se emplearán allí unas 25 personas.

Se espera que el espacio cumpla varias funciones, entre ellas la de “microfábrica” centrada en la producción de pequeños lotes de ciertos electrodomésticos, incluidas las piezas encargadas por encargo. Bajo el mismo techo habrá un espacio de co-working, diseñado para fomentar la colaboración en el ámbito de los electrodomésticos.

GE Appliances también tiene previsto abrir una sala de exposiciones en el emplazamiento que permitirá a los clientes potenciales dar su opinión sobre sus ofertas.

El anuncio suscitó grandes elogios por parte de los funcionarios de desarrollo económico del estado y del gobernador Ned Lamont, quien dijo que la inversión de GE Appliances en la región demuestra que Connecticut está rehabilitando su imagen entre las empresas que antes consideraban que el estado era demasiado caro y poco amistoso con los intereses empresariales.

Funcionarios de GE Appliances dijeron que la sede de Stamford también trabajará para involucrar a los estudiantes a través de asociaciones de cooperación y otras oportunidades de aprendizaje práctico. La empresa dijo que se está asociando con la Universidad de Connecticut y el sistema de Colegios y Universidades del Estado de Connecticut para llegar a los estudiantes en los campos de ingeniería, fabricación, tecnología y negocios.

