Pequeñas bibliotecas libres: creando un sentido del lugar, un patio delantero a la vez

Little Free Libraries: Creating a Sense of Place One Front Yard at a Time. The project public spaces, 2015

Juanita Metzger, coorganizadora de las Little Libraries of Kitchener Waterloo (LLKW) muestra cómo una pequeña caja de madera llena de libros y colocada cerca de las aceras, paradas de transporte, guarderías y escuelas crea un fuerte sentido de lugar en un barrio o ciudad.

Inspirada por el movimiento global que comenzó en Hudson, Wisconsin, en 2009, LLKW creció a partir de un espíritu similar de “hazlo tú mismo” y de varios residentes de Kitchener interesados en promover la alfabetización y la lectura al mismo tiempo que construyen una comunidad. Estos son algunos de los principios clave de creación de espacios que ayudaron a LLKW a crear un movimiento de Pequeñas Bibliotecas Libres en esta región: