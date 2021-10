El uso de las tecnologías emergentes por parte de las bibliotecas de investigación

Calvert, Scout. Crest or Trough? How Research Libraries Used Emerging Technologies to Survive the Pandemic, So Far. Edited by Mary Lee Kennedy and Clifford Lynch. Association of Research Libraries, Coalition for Networked Information, and EDUCAUSE, October 2021.

Este informe, último producto de la iniciativa conjunta de la ARL, el CNI y EDUCAUSE para promover el impacto de las bibliotecas de investigación en un mundo configurado por las tecnologías emergentes, habló con 11 participantes en las entrevistas realizadas para la iniciativa, con el fin de averiguar cómo han cambiado sus perspectivas en el año y medio transcurrido desde el inicio de la iniciativa, dada la interrupción de la investigación y el aprendizaje causada por la pandemia de COVID-19. En estas nuevas conversaciones, los entrevistados mantienen el optimismo respecto a las mismas tecnologías transformadoras de las que se habló en las entrevistas anteriores, pero observan que la intensa actividad de los meses de la pandemia ha estado relacionada en gran medida con la adopción y el perfeccionamiento de las tecnologías existentes, más que con la innovación de soluciones tecnológicas verdaderamente novedosas para los retos de la investigación y el aprendizaje.