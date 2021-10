El impacto de las reseñas de libros en el ecosistema del libro científico

Phillips, Katie. The role of book reviews in the academic book ecosystem. Arcadaia, 2020

Texto completo

La investigación recoge el papel de las reseñas de libros académicos, centrándose en las reseñas de libros de acceso abierto. Para ello, se revisaron las principales publicaciones de reseñas de libros de los libros de acceso abierto, y se analizó la importancia y la relevancia de las reseñas de libros para la publicación de acceso abierto.

La investigación descubrió que los libros de acceso abierto han sido reseñados en ambas publicaciones, pero sólo en raras ocasiones. A través de entrevistas con editores, bibliotecarios y académicos, también contextualizaron los hallazgos con fascinantes anécdotas y opiniones que arrojan luz sobre el sistema de publicación académica.