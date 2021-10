Desarrollo de un conjunto de herramientas para fomentar las prácticas de la ciencia abierta

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

Developing a Toolkit for Fostering Open Science Practices: Proceedings of a Workshop. Washington, DC: The National Academies Press, 2021.

Contiene elementos modulares que pueden ser adaptados y adoptados para una serie de casos de uso, incluyendo el lenguaje para la contratación, la tenencia y la promoción, y la concesión de subvenciones; huías sobre las buenas prácticas para compartir abiertamente los artículos, los datos, y una serie de otros tipos de recursos, y una Base de Open Science Success Stories Database, que recopila artículos de investigación, perspectivas, estudios de casos, historias de noticias, y otros materiales que demuestran las innumerables formas en que la Ciencia Abierta beneficia a los investigadores y la sociedad por igual. National Academies of Sciences, Engineering publica el conjunto de herramientas bajo una licencia CC-BY.