La nueva forma de compartir: redes, experiencia, información en bibliotecas universitarias

The New Shape of Sharing: Networks, Expertise, Information. Collaborative Initiative for French Language Collections (CIFNAL) and the German-North American Resources Partnership (GNARP), 2021

El comité organizador de The New Shape of Sharing: Networks, Expertise, Information acaba de publicar el informe generado por este foro, que tuvo lugar de enero a abril de 2021. El informe detalla las cuestiones clave actuales a las que se enfrentan las colecciones europeas, vistas a través de una serie de presentaciones y una sesión de pósteres a cargo de bibliotecarios y miembros del sector del libro de Norteamérica y Europa. En una reunión interactiva final, los asistentes debatieron formas prácticas de responder a las ideas y problemas planteados durante el evento. Las presentaciones y los debates giraron en torno a tres temas: los nuevos modelos de desarrollo de colecciones y servicios en colaboración; la creciente gama de contenidos y tipos de formato y su importancia para las bibliotecas y los investigadores; y la evolución del papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en el proceso de investigación.