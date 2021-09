Kit de herramientas para revisores abiertas

The Open Reviewers Toolkit is Now Openly Available. PREreview, 2021

Texto completo

Open Reviewer Toolkit, incluye tres guías para ayudar a la composición y evaluación imparcial de la revisión de manuscritos de investigación. Las guías están disponibles para su descarga en Zenodo bajo licencia CC-BY 4.0.

La primera es la Guía de reflexión sobre los prejuicios, una herramienta destinada a ayudar a un revisor a evaluar sus propios prejuicios y suposiciones mientras revisa un manuscrito de investigación, guiándolo a través de un proceso de auto-reflexión sin prejuicios. Darse cuenta y recordar nuestros prejuicios es el primer y necesario paso para contrarrestarlos en el proceso de toma de decisiones.

El segundo es la Guía del Revisor, un marco exhaustivo, paso a paso, para guiar a un revisor, especialmente a uno con poca experiencia, en el proceso de lectura y evaluación de un manuscrito de investigación, y en la redacción de un informe de revisión por pares. La guía incluye recursos adaptados de PLOS Peer Review Center y citas de editores de revistas que recopilamos mediante conversaciones individuales o una encuesta. También contiene una plantilla de revisión imprimible con preguntas e indicaciones para guiar la composición de la revisión.

La tercera es la Rúbrica de evaluación de la revisión, una herramienta destinada a cualquier persona que evalúe la revisión de un manuscrito de investigación. Esto puede incluir a un mentor en el contexto de la formación de la revisión por pares, un par que ayude al autor de la revisión a evaluar su revisión, o incluso el propio revisor para autoevaluar su propia revisión. La rúbrica comprende 10 afirmaciones para las que se pide al evaluador que proporcione una puntuación y un comentario escrito para ayudar a mejorar la revisión.