Por qué el logotipo de su biblioteca puede ser horroroso: lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el diseño del logotipo

Why your library’s logo might be terrible: dos and don’ts of logo design by Laura Solomon, 2021

Texto completo

Lo que hay que hacer:

Consiga un profesional especializado en logotipos. Sí, ya lo he dicho antes. Si valora la reputación de su biblioteca, no debe escatimar en este aspecto.

Prueba sus prototipos de logotipos con personas que no sean de la biblioteca. Las preguntas que les hagas a estas personas también son importantes. No preguntes “¿Cuál te gusta más?”. Pruebe: “¿Qué opción crees que es indicativa de una organización más fiable?”.

Si vas a cambiar los colores de tu marca, piénsalo bien y asegúrate de investigar sobre la psicología del color. Un diseñador de logotipos profesional también puede ayudarte con esto. Ese rojo brillante puede parecerle estupendo a usted, pero no le sienta bien a su comunidad.

Escoge el tipo de letra adecuado. Sí, la psicología de los tipos de letra existe, y la gente asocia ciertos tipos de letra con ciertos propósitos. Algunos tipos de letra se ven muy bien en formato impreso, pero no son tan buenos en formato digital.

Además de la elección del tipo de letra correcto, hay que tener en cuenta aspectos como el interlineado y el espaciado.

Asegúrate de que el logotipo está disponible en formato vectorial. Los diseñadores profesionales suelen proporcionarle al menos una versión en formato TIFF, EPS y/o .ai. Se trata de versiones vectoriales que se amplían o reducen limpiamente, a diferencia de un JPG (con el software adecuado). Necesitarás esto para la imprenta

No hagas: