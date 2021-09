Credibilidad de la información científica en los medios sociales: variaciones según la plataforma, el género y la presencia de señales formales de credibilidad

Boothby, Clara, et al. «Credibility of scientific information on social media: Variation by platform, genre and presence of formal credibility cues». Quantitative Science Studies, septiembre de 2021, pp. 1-18.

En respuesta a los llamamientos para que adopten un papel más activo en la comunicación de los resultados de sus investigaciones, los científicos utilizan cada vez más plataformas abiertas en línea, como Twitter, para participar en la comunicación científica o dar a conocer su trabajo. Dada la facilidad con la que se difunde la desinformación en estas plataformas, es importante que los científicos presenten sus resultados de manera que parezcan creíbles. Para examinar en qué medida la presentación en línea de la información científica se relaciona con su credibilidad percibida, para lo que se diseñaron dos encuestas en Mechanical Turk de Amazon. En la primera encuesta, los participantes calificaron la credibilidad de la información científica en Twitter en comparación con la misma información en otros medios de comunicación, y en la segunda, los participantes calificaron la credibilidad de los tweets con características modificadas: presencia de una imagen, sentimiento del texto y el número de likes/retweets.

Se descubrió que una información similar sobre hallazgos científicos se percibe como menos creíble cuando se presenta en Twitter en comparación con otras plataformas, y que la credibilidad percibida aumenta cuando se presenta con características reconocibles de un artículo científico. En una plataforma tan desconfiada como Twitter, el uso de estas características puede permitir a los investigadores que utilizan regularmente Twitter para la comunicación y la creación de redes relacionadas con la investigación presentar sus hallazgos en los formatos más creíbles.