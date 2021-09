Annie Gleeson, Genny Grim, Amanda Hawkes, Laura Jeffrey, Sarah Preston, Catherine Reid, and John Wagstaff Survey Findings on Students Attitudes Towards Ebooks at the University of Cambridge Now Available. Cambridge College Libraries Forum (CCLF), 2021

Ya están disponibles los resultados de la encuesta sobre la actitud de los estudiantes hacia los libros electrónicos en la Universidad de Cambridge La pandemia del COVID-19 provocó un cambio repentino hacia el aprendizaje en línea, y una necesidad sin precedentes de ampliar el acceso remoto y en línea a los recursos electrónicos.

El Foro de Bibliotecas Universitarias de Cambridge (CCLF) realizó una encuesta a los estudiantes entre el 31 de mayo y el 16 de julio de 2021 para recopilar datos sobre las actitudes hacia los libros electrónicos. Se preguntó a los estudiantes sobre sus preferencias generales de lectura, su uso de los libros electrónicos en 2020-21 (tras los períodos de cierre de la biblioteca y el estudio a distancia para muchos) y se les pidió que anticiparan sus opciones de lectura en el futuro.

Hubo un alto índice de respuesta a la encuesta (751 respuestas) y se espera que los resultados ayuden a informar sobre las futuras decisiones y estrategias de adquisición en la Universidad de Cambridge.

Resultados cuantitativos