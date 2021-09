Vich, Víctor. Políticas culturales y ciudadanía. Rosario : Editorial de la Facultad de

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, 2021

Este libro comenta un conjunto de iniciativas que, utilizando diferentes estrategias simbólicas y artísticas, han intervenido en las calles de Lima, Perú, para visibilizar diversas relaciones de poder. Tales iniciativas –nos propone Víctor Vich– contribuyen a encaminar una acción pública diferente y pueden ser apropiadas por las políticas culturales con el fin de transformar la percepción de lo existente y construir una sociedad nueva.

“He escrito este libro para afirmar que las políticas culturales son decisivas para intervenir en este contexto y cambiar la sociedad”, sostiene Víctor Vich en el prólogo de “Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles”. Y continúa: “En las páginas que siguen, voy a comentar un conjunto de iniciativas que, utilizando diferentes estrategias simbólicas, han intervenido en las calles de Lima, en el Perú, a fin de visibilizar diversas relaciones de poder instaladas en la vida social. Me ha interesado entenderlas como ejemplos que las políticas culturales podrían apropiarse para ser replicadas creativamente en otros contextos. Se trata de intervenciones que se apropian del espacio público a fin de repensar las condiciones en las que habitamos el mundo, vale decir, a fin de llamar la atención sobre situaciones locales donde se condensan el poder, las fallas y los límites del sistema social imperante. En estas páginas, me he propuesto reflexionar sobre ‘su inscripción histórica, su densidad narrativa y sus dimensiones éticas’ (Escobar, 2004, p. 149).

El activismo es urgente y necesario, pero resulta fundamental defi- nir bien el campo de acción en el que somos llamados a actuar (Groys, 2016, p. 39). Bajo la búsqueda permanente por construir nuevos lenguajes de protesta, sostengo que estas intervenciones escenifican −con compromiso, pero también con desgarro− la pérdida del sentido de ‘lo común’ y el profundo malestar por las actuales condiciones de vida. Desde sus arriesgados lenguajes formales, desde su densidad simbólica y desde la perturbación que la misma puesta en escena aspira a causar, estas intervenciones proponen ‘la primacía del lazo social sobre los impulsos individualistas y competitivos que hoy priman en la sociedad contemporánea’ y, por lo mismo, intentan vislumbrar modos alternati- vos de habitar el mundo (Jameson, 2013, p. 470). Todas estas intervenciones se propusieron operar sobre aquellas prácticas que impiden la construcción de una sociedad justa y democrática.”