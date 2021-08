Mientras la violencia de los talibanes obliga a cerrar las escuelas en Afganistán, las bibliotecas móviles dan esperanza a las niñas

As Taliban violence forces schools in Afghanistan to close, mobile libraries give hope to girls, aug 2021

Voluntarios en motocicleta de la Sociedad Civil Pen Path viajan a través de áreas devastadas por los combates para distribuir libros y material de oficina.

El cofundador Matiullah Wesa dice que los padres son reacios a enviar a sus hijos a la escuela, ya que 468 niños ya habían sido asesinados en junio.

Para Husna, de 11 años, los libros son su única fuente de felicidad. Su escuela en Wat Village, a 3 km del distrito Spin Boldak en Afganistán que ahora está bajo el control de los talibanes, está cerrado por vacaciones de verano hasta septiembre. Pero nadie sabe con certeza cuándo reabrirá, debido a los enfrentamientos entre las fuerzas nacionalistas afganas y el grupo islamista que se han producido desde que las tropas de Estados Unidos comenzaron a retirarse en mayo.

Ahora, el único rayo de esperanza de Husna es la biblioteca móvil administrada por Pen Path Civil Society, una organización no gubernamental cuyos voluntarios en motocicleta viajan a través de áreas devastadas por la lucha para distribuir libros y material de oficina a los niños.

En Afganistán, donde más del 60 por ciento de los 3,7 millones niños sin escolarizar son niñas, las bibliotecas móviles de Pen Path, que incluyen libros de historia, geografía y ficción infantil en pashto y dari, los idiomas oficiales del país, continúan educando a niñas como Husna