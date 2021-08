“Importa como abrimos el conocimiento”: lema de la semana internacional del acceso abierto 2021

2021 Open Access Week Theme to be “It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”

El tema de este año se alinea intencionalmente con la Recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta recientemente publicada , de la cual el acceso abierto es un componente crucial. Circulada en forma de borrador tras la discusión de los representantes de los 193 países miembros de la UNESCO, la Recomendación articula y centra de manera contundente la importancia de la equidad en la búsqueda de un futuro para las investigaciones que están en abierto por defecto.

La ciencia abierta debe abarcar una diversidad de conocimientos, prácticas, flujos de trabajo, lenguajes, resultados de la investigación y temas de investigación que apoyen las necesidades y el pluralismo epistémico de la comunidad científica en su conjunto, las diversas comunidades de investigación y académicos, así como el público en general y los poseedores del conocimiento. más allá de la comunidad científica tradicional, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades locales, y los actores sociales de diferentes países y regiones, según corresponda. (Recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, página 7)

La Semana Internacional del Acceso Abierto es un momento para que la comunidad en general se coordine en la adopción de medidas para que la apertura sea la opción predeterminada para la investigación y para garantizar que la equidad sea el centro de este trabajo. La Semana de Acceso Abierto de este año se llevará a cabo del 25 al 31 de octubre; sin embargo, se anima a los organizadores a albergar debates y actuar en torno al tema de este año cuando sea más adecuado durante el año y adaptar el tema y las actividades a su contexto local. Esto es especialmente cierto ya que los países de todo el mundo continúan enfrentando diferentes niveles de dificultades debido a COVID-19 y una creciente interrupción debido al cambio climático.

La diversidad, la equidad y la inclusión deben priorizarse constantemente durante todo el año e integrarse en el tejido de la comunidad abierta, desde cómo se construye una infraestructura hasta cómo organizamos los debates comunitarios y las estructuras de gobernanza que utilizamos. La Semana Internacional del Acceso Abierto es una oportunidad importante para catalizar nuevas conversaciones, crear conexiones entre comunidades que pueden facilitar este co-diseño y avanzar en el progreso para construir bases más equitativas para la apertura del conocimiento, discusiones y acciones que deben continuarse año tras año. y año fuera.