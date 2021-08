Las bibliotecas públicas en una cultura digital

Wyatt, D. ; McQuire, S. ; Butt, D. Public Libraries in a Digital Culture. The University of Melbourne in association with State Library of Queensland, 2015

Las bibliotecas han sido durante mucho tiempo la base de una sociedad alfabetizada y, por tanto, una importante plataforma de participación democrática. Las tecnologías digitales han transformado radicalmente los procesos de almacenamiento y distribución de información e historias humanas, de tal manera que que el volumen de información en línea supera ya al de todas las todas las bibliotecas físicas del mundo. En consecuencia, las bibliotecas se están adaptándose para apoyar nuevas formas de alfabetización y un nuevo tipo de esfera pública que está surgiendo a raíz de la cultura digital. Para las bibliotecas de Queensland, los efectos de la cultura digital son visibles en las estadísticas que muestran que las cifras de usuarios se mantienen estables incluso cuando el número de artículos físicos que circulan por las bibliotecas ha disminuido (Biblioteca Estatal de Queensland 2014b). La participación en las bibliotecas se ve impulsada cada vez más por una amplia gama de servicios, recursos y actividades “no tradicionales” que ahora forman parte integral de la función institucional de la biblioteca. También es importante señalar que las bibliotecas especializadas, públicas, académicas y privadas tienen diferentes dinámicas de evolución en el en el mundo del cambio tecnológico. En esta investigación se hace hincapié en en una nueva perspectiva de biblioteca pública.