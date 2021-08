Una biblioteca en transición: la remodelación de la State Library Victoria

A Library in Transition: State Library Victoria’s redevelopment. The University of Melbourne in association with State Library Victoria

July 2018

Texto completo

En 2017, la Biblioteca Estatal de Victoria comenzó Vision 2020, una remodelación de 88,1 millones de dólares australianos que tiene como objetivo la transición de la Biblioteca del siglo XIX a la era digital. A lo largo de cuatro años, se han reimaginado y reformado los espacios físicos de la Biblioteca, la prestación de servicios, la estructura organizativa y la forma en que la experimentan los usuarios. Al igual que muchas otras grandes bibliotecas públicas a nivel internacional, la remodelación de la Biblioteca Estatal de Victoria es una respuesta a los cambios económicos y culturales más amplios que configuran la vida pública de las ciudades y los ciudadanos en la era digital. Este estudio sitúa la remodelación dentro de esta transformación más amplia. Basadoen entrevistas con el personal profesional y los usuarios para comprender las formas contrastadas en que las tecnologías digitales y la cultura digital están afectando a las bibliotecas y a su público.