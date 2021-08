La realidad virtual en la educación: Cómo se utiliza la RV en el aprendizaje inmersivo

Virtual Reality in Education: How VR is Used in Immersive Learning. 2021

Se analiza qué es la realidad virtual, cómo funciona, cómo se puede utilizar en la educación y por qué la RV es perfecta para los entornos de aprendizaje modernos.

En un mundo en el que la tecnología es un elemento dominante en nuestra vida cotidiana, la realidad virtual está cobrando protagonismo en una amplia gama de sectores. Lo que antes era un lujo poco frecuente es ahora una plataforma fácilmente accesible que proporciona experiencias de inmersión a personas de todas las edades.

En este artículo, explorara lo que hace que la educación con RV sea tan eficaz, nos sumergiremos en las formas en que puede mejorar el bienestar de los estudiantes y discute la realidad aumentada en un entorno de aprendizaje. También da algunos ejemplos de cómo se puede utilizar la RV en otros aspectos del aprendizaje y la formación y hablaremos un poco de los auriculares adecuados.

Tabla de Contenidos