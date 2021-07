La voz se está convirtiendo en una tecnología de búsqueda primaria

Voice is becoming a primary search technology. ComputerWor. By Jonny Evans, Computerworld JUL 20, 2021 8:15 AM PDT

Texto completo

Vixen Labs y Open Voice Network hablaron con 6.000 personas en EE. UU., Reino Unido y Alemania para averiguar cómo utilizan sus asistentes de voz. Los resultados están disponibles aquí.

Uno de los grandes hallazgos es la ubicuidad. Más del 30% de nosotros usamos asistentes de voz a diario, y alrededor del 23% los usamos varias veces al día. Casi todo el mundo sabe que estas cosas existen.

El informe también proporciona datos demográficos útiles. Me interesó saber que el 60% de los usuarios de 18 a 24 años y el 36% de los de 25 a 34 años utilizan Siri más que cualquier otro asistente. Alexa se usa más en grupos demográficos más antiguos, mientras que el Asistente de Google también es popular. (Cortana y Bixby son jugadores menores en el espacio).