Nuevas fronteras del acceso digital: el desarrollo y la oferta de salas de lectura virtuales y espacios de enseñanza virtuales entre las instituciones que poseen colecciones

New Frontiers of Digital Access: The Development and Delivery of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces Amongst Collection-Holding Institutions. RLUK, 2021

RLUK ha publicado un informe de investigación que explora el desarrollo y la prestación de Salas de Lectura Virtuales (VRR) y Espacios de Enseñanza Virtuales (VTS) entre archivos, colecciones especiales y museos.

New Frontiers of Digital Access: The development and delivery of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces amongst collection-holding institutions among collection-holding institutions presenta los resultados de una importante encuesta internacional de bibliotecas, archivos y museos, realizada por RLUK en mayo-junio de 2021.

Los servicios VRR y VTS permiten el acceso digital remoto, mediado por personas, a colecciones de archivos, especiales, museos y galerías que no dependen de la digitalización. Mediante el uso de la transmisión en directo a través de visualizadores ubicados en salas de lectura y espacios de enseñanza físicos, los académicos, profesores o miembros del público pueden ver e interactuar digitalmente con las colecciones patrimoniales y culturales de una institución, solicitando que sean posicionadas e interrogadas por un miembro del personal, para permitir su investigación o aprendizaje.

Las Salas de Lectura Virtuales y los Espacios Virtuales de Enseñanza son servicios emergentes que han surgido en gran medida a raíz de la pandemia de coronavirus. Aunque se trata de una respuesta pragmática al cierre, o al cierre parcial, de edificios durante diversos cierres locales, regionales y nacionales, las RVR se están consolidando como servicios de investigación a medida y los STV como valiosas vías a través de las cuales los archivos, las colecciones especiales, los museos y las galerías pueden relacionarse con diversos grupos mediante sesiones de aprendizaje virtual.

El informe presenta las experiencias de 32 instituciones que han creado, o tienen intención de crear, servicios de RVR y STV, y explora el impacto de los mismos y su potencial contribución a la investigación y el aprendizaje originales en una serie de disciplinas.