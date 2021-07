Algunas bibliotecas de Estados Unidos dispondrá de asesores digitales que guiarán a los usuarios menos experimentados en temas de telesalud

Digital Navigators Will Guide Less Experienced Users to Telehealth

by Craig Settles, July 1, 2021

Los servicios de telesalud pueden parecer tan sencillos como encender el ordenador y descargar un software fácil de usar. Aunque, hay millones de personas que tienen problemas en saber manejar sus funciones más básicas. La telesalud es más que una videoconsulta. Herramientas como estetoscopios digitales, termómetros, otoscopios para exámenes de oído, básculas, tensiómetros, etc.

A medida que el papel de la tecnología se expande en la atención sanitaria, también lo hace la necesidad de apoyar su implementación e integración. La tecnología suele requerir banda ancha y un dispositivo informático. Sin embargo, más de 4 millones de hogares rurales no tienen acceso a Internet, y los conocimientos informáticos básicos suelen ser escasos. Otro millón dispone técnicamente de banda ancha, pero es lo suficientemente potente como para impulsar la telesalud. Aunque los proveedores de telesalud han hecho un buen trabajo asegurándose de que su software no ocupe demasiado ancho de banda y que sea fácil de usar. Para médicos y pacientes, el software es la parte relativamente fácil. Los dos principales obstáculos son la adopción de la telesalud y los conocimientos sanitarios.Algunas ciudades y condados asumen que si entre el 15% y el 20% de los residentes tienen poca o ninguna competencia digital, esto puede parecer un porcentaje pequeño. Pero ese porcentaje se hace más grande en ciertas poblaciones: los que tienen un bajo nivel de alfabetización general, los adultos mayores, las zonas rurales, los inmigrantes, los que carecen de diplomas de secundaria.

La labor de los asesores digitales es reunirse con los usuarios para evaluar sus habilidades tecnológicas y digitales, y hacer un seguimiento para asegurarse de que cumplen sus objetivos, para ello aconsejan a los usuarios sobre cómo utilizar la tecnología para participar plenamente en sus comunidades, la economía y la sociedad. Los asesores tienen que interactuar y entender a la gente, averiguar cuáles son las necesidades de los residentes, cómo apoyarlos y resolver problemas, como por ejemplo cómo registrarse en su seguro o en su proveedor de servicios sanitarios antes de las citas, o ayudar a la gente a entender la logística de la telesalud.