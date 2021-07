Llamada a la acción para la educación científica: construyendo oportunidades para el futuro

Call to Action for Science Education: Building Opportunity for the Future. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2021

El pensamiento y la comprensión científica son esenciales para todas las personas, no sólo para los científicos y otros profesionales de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). El conocimiento de la ciencia y la práctica del pensamiento científico son componentes esenciales de una democracia que funcione plenamente. La ciencia también es crucial para la futura mano de obra en áreas STEM y para la consecución de empleos con salarios dignos. Sin embargo, la enseñanza de las ciencias no es la prioridad nacional que debe ser, y los estados y las comunidades locales aún no ofrecen experiencias de aprendizaje rigurosas y de alta calidad en la misma medida a todos los estudiantes, desde la escuela primaria hasta la educación superior.

La Casa Blanca con el apoyo de la Office of Science and Technology Policy deberían animar a las agencias federales, a los gobiernos estatales y locales, y a otros a centrar los recursos en aumentar la calidad y la accesibilidad de la educación científica -desde el jardín de infancia hasta el final de un grado postsecundario (chicos de 16 años )- dice un nuevo informe de National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.

El informe Call to Action for Science Education: Building Opportunity for the Future articula una visión de la educación científica de alta calidad, describe las brechas de oportunidades que existen actualmente para muchos estudiantes, y esboza las prioridades clave que deben ser abordadas con el fin de avanzar en una mejor y más equitativa educación científica.

Este informe hace recomendaciones para los responsables políticos estatales y federales sobre las formas de apoyar vías equitativas y productivas para que todos los estudiantes prosperen y tengan oportunidades de seguir carreras que se basen en habilidades y conceptos científicos. Call to Action for Science Education desafía a la comunidad de responsables políticos a nivel estatal y federal a reconocer la importancia de la ciencia, a hacer de la educación científica una prioridad nacional fundamental y a potenciar y dar a las comunidades locales los recursos que deben tener para impartir una educación científica mejor y más equitativa.