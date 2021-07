La enseñanza de la ciencia de los datos

Roundtable on Data Science Postsecondary Education: A Compilation of Meeting Highlights. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2020

Texto completo

Establecida en diciembre de 2016, la Mesa Redonda de la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine sobre la educación postsecundaria en ciencias de los datos se encargó de identificar los desafíos y destacar las mejores prácticas en la educación postsecundaria en ciencias de los datos. Con una periodicidad trimestral durante tres años, representantes del mundo académico, la industria y el gobierno se reunieron con otros expertos de todo el país para debatir diversos temas en el marco de esta tarea. Las reuniones se centraron en cuatro temas centrales: los fundamentos de la ciencia de los datos; la ciencia de los datos en el plan de estudios postsecundario; la ciencia de los datos en la sociedad; y la ética y la ciencia de los datos. Esta publicación destaca las presentaciones y los debates de cada reunión.