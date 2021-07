El uso de las bibliotecas universitarias y de investigación sigue aumentando a pesar de que gran parte del contenido está en formato digital

Andrew M. Cox y Melanie Benson-Marshal. Drivers for the Usage of SCONUL Member Libraries. SCONUL, 2021

SCONUL [Society of College, National and University Libraries] publica un nuevo informe sobre “Drivers for the Usage of SCONUL Member Libraries”. El uso de las bibliotecas universitarias y de investigación sigue aumentando a pesar de que gran parte del contenido está disponible en formato digital. El informe utiliza fuentes publicadas y no publicadas para examinar este fenómeno, analizando en particular

los cambios en el espacio de las bibliotecas en el contexto más amplio de los cambios en el diseño y uso de los campus

los factores interrelacionados que impulsan los cambios en el uso de las bibliotecas académicas

lo que nos dicen los estudios publicados sobre las tendencias en el uso del espacio bibliotecario

y lo que revelan las fuentes no publicadas de las bibliotecas miembros de SCONUL

los factores que pueden determinar el uso de las bibliotecas en el futuro, incluido el impacto de la reciente pandemia.

El informe ha sido elaborado por Andrew M. Cox y Melanie Benson-Marshall, de la Escuela de Información de la Universidad de Sheffield, con el apoyo del Grupo de Estrategia de Tendencias y Futuros de SCONUL, y de instituciones individuales miembros de SCONUL que amablemente proporcionaron datos para el estudio.