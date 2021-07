¿Cuándo está bien el “autoplagio”? Nuevas directrices ofrecen a los investigadores normas para reciclar textos

When is ‘self-plagiarism’ OK? New guidelines offer researchers rules for recycling text

25, 2021

Aunque los investigadores suelen tener razones válidas para retomar un texto que ya han publicado y reutilizarlo en nuevos trabajos, los colegas suelen desaprobar ese reciclaje como “autoplagio”. Pero cuando Cary Moskovitz, de la Universidad de Duke, que estudia la enseñanza de la escritura, buscó orientación sobre el autoplagio para sus alumnos, se encontró con las manos vacías.

“Prácticamente no había ninguna investigación sobre esta práctica”, dice. Los estudiosos no habían examinado realmente la frecuencia con la que los investigadores reciclan sus textos, si esa reutilización constituye una infracción de los derechos de autor o qué tipo de reutilización creen los investigadores que es correcta o incorrecta. Así que Moskovitz se propuso llenar ese vacío. Hoy, su Proyecto de Investigación sobre el Reciclaje de Textos (TRRP, por sus siglas en inglés) ha publicado unas directrices para editores y autores en las que se describe cuándo esta práctica es ética y legal, y cómo presentar el texto reutilizado de forma transparente.

Según Lisa Rasmussen, especialista en ética de la investigación de la Universidad de Carolina del Norte (Charlotte), estas directrices son útiles para replantear estas cuestiones en términos distintos al autoplagio. “Es un problema centrarse demasiado en el autoplagio”, afirma. Algunos investigadores que pasan décadas trabajando en un tema concreto, por ejemplo, pueden utilizar métodos muy similares de un estudio a otro, lo que hace que sea eficiente simplemente cortar y pegar las secciones de métodos de sus trabajos. “No deberíamos obligarles a suplantar sus palabras sólo para que no les pille un sistema de software de detección de plagio”, como hacen muchos editores de revistas, dice.

El reciclaje de textos es “común, si no omnipresente” en las ciencias, afirma Moskovitz. Con fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia de EE.UU., él y un colega analizaron 400 artículos técnicos publicados recientemente, construyendo un algoritmo que calculaba la similitud de las frases en varios artículos derivados de la misma subvención, y cotejando los resultados con codificadores humanos. Encontraron una media de tres frases por artículo que, o bien eran totalmente recicladas, o bien tenían frases significativamente recicladas. Pero era inusual ver un bloque entero de texto idéntico en varios artículos.

Moskovitz descubrió que incluso las escasas orientaciones disponibles sobre la reutilización de textos no daban respuesta a algunas cuestiones éticas importantes, como por ejemplo, la forma de tratar el texto reciclado en dos artículos cuya autoría sólo coincide parcialmente. Y aunque el Comité de Ética de las Publicaciones (COPE) describe algunos casos en los que el reciclaje de textos es aceptable, esa orientación está dirigida a los editores y no a los investigadores, dice Moskovitz.

Las cuestiones jurídicas también son importantes, dice Moskovitz: en una encuesta realizada a editores de las principales revistas de todas las disciplinas, él y sus colaboradores descubrieron que los editores suelen pedir a los investigadores que reformulen el texto por temor a infringir los derechos de autor, ya que los editores, y no los investigadores, suelen ser los propietarios de los derechos de autor en cuestión. Pero los editores no estaban seguros de cuándo era legalmente necesario reescribir el texto. A menudo, sin embargo, esa reformulación puede no ser necesaria desde el punto de vista legal, según las orientaciones del PRT, porque hay buenas razones para pensar que entra en la categoría de “uso justo” de la ley de derechos de autor de Estados Unidos. (Moskovitz dice que no tiene conocimiento de ninguna demanda presentada por los editores sobre el reciclaje de textos).

Para proporcionar una orientación más detallada, Moskovitz y sus colegas se propusieron basarse en el asesoramiento de los editores de revistas y otros especialistas, incluida la COPE. Las recomendaciones resultantes distinguen entre distintos tipos de reciclaje de textos, como la reutilización de textos de trabajos no publicados, como una propuesta de subvención, o la repetición de la descripción de un método en varios artículos publicados. Y sugieren que reciclar el texto adecuadamente puede ayudar a comunicar las ideas con precisión. Según la guía, reformular el texto puede ser menos ético que reciclarlo, ya que oculta el hecho de que el material ha sido reutilizado. Sin embargo, la guía recomienda no utilizar el reciclaje de textos para publicar el mismo trabajo en varios lugares, por ejemplo, haciendo pequeños cambios en un artículo publicado y enviándolo a otro lugar.

Evan Kharasch, anestesiólogo de Duke y redactor jefe de Anesthesiology, que no participó en el proyecto TRRP, encabezó recientemente la primera política editorial de la revista sobre el reciclaje de textos basada en las directrices del TRRP. Cuando los autores describen métodos o protocolos estándar, la revista les permite utilizar un texto idéntico o “sustancialmente equivalente” a publicaciones anteriores, siempre que citen la fuente original. “Parecía apropiado permitir a la gente utilizar su mejor descripción de lo que habían hecho”, dice, incluso si se había publicado anteriormente. Aclarar lo que constituye un reciclaje de texto legítimo “ayuda a trazar una línea más brillante contra el plagio”, dice Kharasch.

Rasmussen espera que las directrices del PRT ayuden a los editores a centrar su atención en los aspectos de la reutilización de textos que más pueden proteger la integridad de la investigación. Señalar simplemente la repetición de textos mediante un software de detección de plagio no garantiza realmente la integridad, señala, y puede generar trabajo innecesario y potencialmente una pérdida de claridad. Con ello “no se consigue nada que contribuya realmente a la integridad de la investigación”, afirma Rasmussen.

Moskovitz espera que la guía del PRT ayude a comprender mejor el alcance del reciclaje de textos y a crear un consenso sobre cuándo puede hacerse de forma ética. “La investigación científica funciona intrínsecamente de forma escalonada”, dice. “La gente habla de subirse a hombros de los gigantes, pero en cierto modo, la gente se sube a sus propios hombros”.