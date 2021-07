De los principios a las prácticas: La ciencia abierta en las universidades europeas: resultados de la encuesta sobre ciencia abierta en la EUA 2020-2021

Rita Morais, Bregt Saenen, Federica Garbuglia, Stephane Berghmans and Vinciane Gaillard From principles to practices: Open Science at Europe’s universities 2020-2021 EUA Open Science Survey results 2020-2021 EUA Open Science Survey results. EUA, 05 July 2021

Este informe presenta los resultados de la Encuesta sobre Ciencia Abierta en la EUA 2020-2021 y ofrece recomendaciones basadas en pruebas para instituciones, investigadores, financiadores de la investigación y responsables políticos sobre la transición hacia la Ciencia Abierta.

Con más de 270 respuestas de 36 países europeos, el informe de la encuesta se centra en el nivel de desarrollo de la Ciencia Abierta en las universidades europeas. También aborda el papel de la Ciencia Abierta en las prioridades estratégicas de las instituciones y su aplicación en las prácticas institucionales.

RESULTADOS CLAVE:

Principios de la ciencia abierta: más de la mitad (59%) de las instituciones encuestadas calificaron la importancia estratégica de la ciencia abierta como muy alta o alta. El acceso abierto a las publicaciones de investigación se consideró muy importante para el 90% de las instituciones, pero sólo el 60% consideró que su nivel de implementación era alto. Sin embargo, la diferencia entre la importancia y la implementación es mucho mayor en las áreas relacionadas con los datos (RDM, FAIR y el intercambio de datos): importancia alta en entre el 55-70% de las instituciones encuestadas, con un alto nivel de implementación en el 15-25%.

Políticas de ciencia abierta: El 54% de las instituciones tiene una política de ciencia abierta y el 37% está desarrollando una. Sólo el 9% de las instituciones encuestadas carece de una política de ciencia abierta o no tiene previsto elaborarla.

Seguimiento del acceso abierto a las publicaciones de investigación: El 80% de las instituciones controlan el número de publicaciones en su repositorio y el 70% supervisó los artículos publicados por sus investigadores en revistas de acceso abierto. Además, casi el 60% informó de que controlaba el coste de las publicaciones de sus investigadores en revistas de acceso abierto.

Infraestructura para el acceso abierto a las publicaciones de investigación: El 90% de las instituciones encuestadas tienen su propio repositorio, participan en un repositorio compartido o ambos. En el caso de las plataformas de alojamiento o publicación de revistas Esta cifra alcanza el 66% en el caso de las plataformas de alojamiento o publicación de revistas, y se sitúa en el 57% en el caso del alojamiento o la publicación de monografías. En Además, el 66% de los encuestados afirma que su institución ha participado o apoyado la publicación no comercial en acceso abierto.

Competencias relacionadas con los datos: más del 50% de las instituciones encuestadas indicaron que las competencias en materia de datos de investigación sólo estaban disponibles parcialmente. Además, todas las instituciones que indicaron la ausencia o la disponibilidad parcial de competencias en materia de datos, consideraron que se necesitan más competencias de este tipo a nivel institucional.

Áreas emergentes de la ciencia abierta: Aproximadamente el 50% de los encuestados conocen las actividades de ciencia ciudadana y actividades de educación abierta en sus instituciones.

Ciencia abierta en la evaluación académica: En el 34% de las instituciones, ninguno de los elementos de la ciencia abierta examinados por la encuesta se incluyó en las evaluaciones académicas. Entre las instituciones que que incluyeron actividades de ciencia abierta en sus evaluaciones académicas, el 77% tuvo en cuenta el depósito de artículos en un repositorio.

Se proponen las siguientes recomendaciones: