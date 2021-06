Informe sobre el Estado de la Profesión en las bibliotecas jurídicas

2021 State of the Profession Report. American Association of Law Libraries (AALL), 2021

Resumen ejecutivo

The American Association of Law Libraries (AALL) acaba de publicar el informe sobre el Estado de la Profesión de la AALL de 2021, una exploración basada en datos del panorama de las bibliotecas jurídicas y de la profesión de la información jurídica, que se pretende utilizar como herramienta para la evaluación comparativa de la organización, la defensa y la planificación estratégica, así como para el desarrollo personal y profesional. El informe proporciona información cuantitativa sobre el impacto de la COVID-19 en las bibliotecas jurídicas, la diversidad, los presupuestos, los servicios a los usuarios, las operaciones, las colecciones, la preservación, las asociaciones y la tecnología.

Entre los elementos clave de este informe se incluyen datos sobre el hecho de que los bibliotecarios jurídicos de empresas/corporaciones son fundamentales en la innovación, ya que más del 95% de las organizaciones informan de que el personal participa en la prueba de nuevas tecnologías y productos de investigación (95,6%), recomendando la compra de nuevos productos (97,1%) y negociando contratos (100%).

El informe se desglosa por tres tipos principales de bibliotecas: académicas, de bufetes de abogados/empresas y gubernamentales. A continuación se exponen algunos aspectos destacados del informe.