¿Es real la ventaja de citación del acceso abierto? Una revisión sistemática de la citación de artículos de acceso abierto y de suscripción.

Langham-Putrow A, Bakker C, Riegelman A (2021) Is the open access citation advantage real? A systematic review of the citation of open access and subscription-based articles. PLoS ONE 16(6): e0253129. doi:10.1371/journal.pone.0253129

Texto completo

Durante las dos últimas décadas, la existencia de una ventaja de citación en acceso abierto (OACA) – Open Access Citation Advantage (OACA)- ha sido objeto de un gran debate. Aunque se han realizado numerosas investigaciones para abordar esta cuestión, los resultados han sido contradictorios y no concluyentes. En el estudio se realiza una revisión sistemática para comparar los estudios sobre las citas de los artículos en acceso abierto y los que no lo son.

Una búsqueda sistemática en 17 bases de datos trató de captar todos los estudios relevantes con autoría desde 2001. El protocolo se registró en Open Science Framework. Se incluyeron estudios con una comparación directa entre artículos OA y no OA y que informaron de las citas a nivel de artículo como resultado. Se incluyeron tanto estudios aleatorios como no aleatorios. No se establecieron limitaciones en cuanto al diseño del estudio, el idioma o el tipo de publicación.

Se recuperó un total de 5.744 artículos. Finalmente, se identificaron 134 artículos para su inclusión. 64 estudios (47,8%) confirmaron la existencia de una ventaja de cita del acceso abierto, mientras que 37 (27,6%) encontraron que no existía, 32 (23,9%) encontraron una ventaja de cita del acceso abierto sólo en subconjuntos de su muestra y 1 estudio (0,8%) no fue concluyente. Los estudios centrados en múltiples disciplinas se asociaron significativamente de forma positiva con el hallazgo de que la ventaja de cita del acceso abierto existe en subconjuntos, y están menos asociados con el hallazgo de que la OACA no existe. En la evaluación crítica de los estudios incluidos, se encontró que 3 tenían un bajo riesgo de sesgo general. De ellos, uno encontró que existía una ventaja de cita del acceso abierto, otro encontró que no existía y otro encontró que existía una OACA en subconjuntos.

Conclusiones: como se observa a través del gran número de estudios identificados para esta revisión, la OACA es un tema de continuo interés. La calidad y la heterogeneidad de los estudios componentes plantean desafíos para la generalización. Los resultados sugieren la necesidad de establecer directrices de información para los estudios de bibliometría.