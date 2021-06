El “Manifiesto por las bibliotecas” de Bobby Seagull

Bobby Seagull’s “Manifesto for Libraries”

Read Bobby Seagull’s “Manifesto for Libraries” and join us in supporting libraries!, oct. 2019

Se calcula que en el Reino Unido hay unas 35.000 bibliotecas y servicios de información en 20 sectores industriales. Desde la sanidad hasta las bibliotecas públicas, pasando por las prisiones y las escuelas, las bibliotecas cambian vidas a mejor, todos los días.

Por propia experiencia los bibliotecarios formados pueden ayudar a los niños a ampliar sus horizontes, descubrir nuevas ideas y desarrollar sus habilidades. Esto es de vital importancia para preparar a la próxima generación a vivir y trabajar en una economía digital basada en el conocimiento. Por ello, pido a los ministros, a los diputados y a los representantes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte que apoyen mi Manifiesto de 10 puntos:

Garantizar un acuerdo de financiación justo para los gobiernos locales que permita a los ayuntamientos invertir en las bibliotecas públicas en el corazón de sus comunidades; Invertir en el futuro de nuestras comunidades votando a favor de la creación de un Fondo Nacional de Mejora de las Bibliotecas con un presupuesto de capital de 50 millones de libras al año durante los 5 años del próximo Parlamento; Garantizar un apoyo adecuado y sostenible a largo plazo para la enseñanza superior y continua y la investigación en nuestros colegios y universidades; Proporcionar una financiación sostenible a largo plazo para las escuelas y animar a los directores, profesores y gobernadores a invertir en las bibliotecas como el “corazón palpitante de la escuela”; Aplicar las recomendaciones del informe independiente Topol para que los bibliotecarios y los especialistas del conocimiento puedan transformar la atención sanitaria basada en la evidencia; Invertir en el Servicio Penitenciario y animar a los gobernadores a desarrollar las bibliotecas de sus prisiones y a los bibliotecarios como parte fundamental de la educación y rehabilitación de los presos; Reconocer el valor de las bibliotecas en el desarrollo de la alfabetización (incluida la alfabetización mediática) y de las habilidades apoyando la campaña de CILIP Building a Nation of Readers Seguir promoviendo la importancia del buen gobierno de la información y la seguridad de la información en las empresas, con el apoyo de los profesionales de la información; Respaldar el trabajo vital de los bibliotecarios profesionales para conseguir un sector bibliotecario fuerte que responda a las necesidades actuales y futuras; Trabajar con la profesión bibliotecaria y de la información para desarrollar enfoques justos y equilibrados de los derechos de autor que nos permitan cumplir nuestra tarea pública en una economía digital.

Pedimos a los responsables políticos de todos los partidos, así como a los altos funcionarios, que se comprometan firmemente a desarrollar el próspero sector de las bibliotecas y la información que nuestra nación necesita y merece.

Bobby Seagull, defensor de las bibliotecas