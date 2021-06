Un libro para todos los lectores: ayuda para la recogida, el uso y la conservación de los libros y la formación de bibliotecas públicas y privadas

Ainsworth Rand Spofford A Book for All Readers An Aid to the Collection, Use, and Preservation of Books and the Formation of Public and Private Libraries. G. P. Nueva York Y Londres: Putnam’S Sons, 1900

Cuando observamos el campo realmente ilimitado del conocimiento humano, la vasta acumulación de obras ya impresas, y la avalancha siempre creciente de nuevos libros vertidos por la prensa moderna, el primer sentimiento que suele surgir en la mente es de consternación, si no de desesperación. Nos preguntamos: ¿Qué vida es lo suficientemente larga, qué intelecto es lo suficientemente fuerte, para dominar siquiera una décima parte del aprendizaje que contienen todos estos libros? Pero la reflexión viene en nuestra ayuda de que, después de todo, los libros realmente importantes no son más que una pequeña proporción de la masa. La mayoría de los libros no son más que repeticiones, en una forma diferente, de lo que ya se ha escrito e impreso muchas veces. La más rara de las cualidades literarias es la originalidad.