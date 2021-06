El gobierno de los algoritmos: peligros y poderes de la IA en el sector público

Governing algorithms: perils and powers of AI in the public sector. Digital Future Society, 2021

El objetivo de este libro blanco es contribuir a un desarrollo inclusivo de la IA y ayudar a restablecer y reforzar la confianza entre los responsables políticos y el público. Esto exige un mayor esfuerzo para comprender mejor los efectos de la IA y desarrollar algoritmos explicables y responsables. Además, se necesitan marcos de evaluación sólidos que puedan valorar no sólo el rendimiento, sino también el desempeño y el impacto socioeconómico de la IA.

El libro blanco contiene cinco estudios de casos de uso de la IA que han suscitado preocupación debido a la considerable reacción pública que surgió tras su adopción. Cada uno de ellos alimentó un fuerte debate entre políticos, académicos, profesionales y ciudadanos. Todos estos ejemplos proceden de países europeos, aunque también se incluyen otros ejemplos internacionales. El libro examina sobre todo casos europeos porque la Unión Europea (UE), buscando limitar los riesgos asociados a la IA, adoptó la posición de desarrollar una IA responsable que tenga un propósito ético y una solidez técnica. Se trata de dos componentes fundamentales para fomentar la confianza y facilitar la adopción.