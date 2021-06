Todo lo que querías saber sobre la alfabetización informativa pero que te da miedo buscar en Google

Paraschiv, Petra. Everything You Wanted to Know About Information Literacy

But Were Afraid to Google. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Library, 2012

No hay duda de que necesitamos bibliotecarios y profesores que naveguen con destreza por los recursos y que puedan ayudar a otros a convertirse en pensadores críticos, sintetizadores y evaluadores. Sin embargo, el número de escuelas, institutos, universidades y bibliotecas que han creado eficazmente estudiantes alfabetizados en información, en todos los ámbitos, es limitado. ¿Qué puede hacer un profesor? Lograr un equilibrio eficaz es un reto. Aquí tienes una colección de reflexiones sobre la práctica de la alfabetización informacional y digital en escuelas, bibliotecas, organizaciones de apoyo y entornos de aprendizaje informal.