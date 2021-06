Proceso de evaluación y criterios de selección de la revista Web of Science

Web of Science Core Collection journal evaluation criteria

Según Clarivate los principios básicos del proceso de selección siguen siendo los mismos: objetividad, selectividad y dinámica de cobranza. Se usa un conjunto de 28 criterios para evaluar revistas; estos se dividen en 24 criterios de calidad diseñados para seleccionar el rigor editorial y las mejores prácticas a nivel de revista, y cuatro criterios de impacto diseñados para seleccionar las revistas más influyentes en sus respectivos campos utilizando la actividad de citas como el principal indicador de impacto.

Las revistas que cumplen con los criterios de calidad ingresan al Emerging Sources Citation Index ™ (ESCI). Las revistas que cumplen con los criterios de impacto adicionales ingresan al Science Citation Index Expanded ™ (SCIE), Social Sciences Citation Index ™ (SSCI) o Arts & Humanities Citation Index (AHCI) según su área temática.

En este proceso, las revistas se reevalúan primero para determinar su calidad y la evaluación de impacto está sujeta a que se cumpla con la calidad. Si se cumplen los criterios de calidad e impacto, las revistas se trasladan a una colección emblemática. El equipo editorial de Web of Science se centra en las nuevas evaluaciones durante la primera mitad del año, la segunda mitad está dedicada a las reevaluaciones. Las revistas cubiertas se evalúan continuamente para determinar su calidad.

Cuando se completa la evaluación, se informará al editor del resultado y la revista:

ser eliminado de la cobertura si ya no cumple con los criterios de calidad

o permanecer si continúa cumpliendo con los criterios de calidad.

Si la revista cumple con los criterios de calidad, se indexará cualquier contenido que falte. Si la revista se elimina de la cobertura, el contenido no se completará. En los casos más graves de incumplimiento de los estándares editoriales de la revista, según lo determinen nuestros criterios de selección, el contenido publicado puede eliminarse de Web of Science ™. Los plazos para completar una reevaluación dependerán de las circunstancias particulares de cada caso.

Triaje inicial

El propósito principal de este paso de clasificación es garantizar una identificación inequívoca de la revista enviada para evaluación y saber a quién contactar si tenemos alguna duda o inquietud. No hay un período de embargo para volver a enviarlo si una revista no pasa la clasificación inicial.

Contiene ISSN,

Título, editor,

URL,

Acceso al contenido,

Presencia de la política de revisión por pares,

Detalles de contacto.

Triaje editorial

En este paso, los editores de Web of Science revisan la revista para determinar si se merece una evaluación editorial completa. No existe un período de embargo para reenvío si una revista no pasa la clasificación editorial. Exigencias:

Contenido académico

Títulos de artículos y resúmenes de artículos en inglés

Información bibliográfica en escritura romana

Claridad del lenguaje,

Puntualidad y / o volumen de publicación

Funcionalidad del sitio web / formato de revista

Presencia en declaraciones éticas

Detalles de afiliación editorial

Detalles de afiliación del autor

Evaluación editorial (calidad)

En este paso, los editores de Web of Science están verificando la alineación entre el título de la revista, el alcance declarado, la composición de su comité editorial y autoría, y su contenido publicado. También buscan pruebas de rigor editorial y adherencia a los estándares de la comunidad. Si una revista no pasa este paso, el reenvío está sujeto a un período de embargo de al menos dos años.

Composición de la Junta Editorial

Validez de las declaraciones

Revisión por pares

Relevancia del contenido

Detalles de la subvención

Adherencia a los estándares comunitarios

Distribución de autor

Citas apropiadas a la literatura

Evaluación editorial (impacto)



Los criterios en este paso están diseñados para seleccionar las revistas más influyentes en un campo de investigación determinado, utilizando la actividad de citas como un indicador principal de impacto. Si una revista no pasa este paso, la reevaluación está sujeta a un período de embargo de al menos dos años.