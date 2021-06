Participación pública en la generación de conocimiento: oportunidades de ciencia ciudadana en el sector del agua holandés

Brouwer, Stijn, y Timo Maas. Public Involvement in Knowledge Generation : Citizen Science Opportunities in the Dutch Water Sector. IWA Publishing, 2019. directory.doabooks.org, doi:10.2166/9781789060492.

Texto completo

Aunque la importancia vital del suministro de agua potable, y con ello la tarea principal de las organizaciones de agua potable, ha sido esencialmente de las organizaciones de agua potable, se ha mantenido básicamente estable durante las últimas décadas, los retos a los que se enfrentan las empresas de agua, su forma de operar y, por supuesto, los ciudadanos a los que sirven, han experimentado cambios significativos. Por ejemplo, en las últimas décadas el sector del agua ha pasado a ser cada vez más tecnológico y tecnocrático, debido, entre otras cosas, a la creciente complejidad de los retos a los que se enfrentan las organizaciones de agua potable. Se podría argumentar que, como resultado, el agua se ha convertido cada vez más en algo de lo que se ocupan por expertos, y que en relación con esto, se puede presenciar una “brecha” o “distancia” aún mayor entre el agua (las organizaciones) y los ciudadanos. Y, de hecho, según una reciente evaluación de la OCDE (2014) sobre la gobernanza holandesa del agua, incluida el agua potable, esto es especialmente cierto para los Países Bajos. A pesar de la singular historia del país y su relación con el agua, la evaluación concluye que los ciudadanos holandeses desconocen en su mayoría los riesgos relacionados con el agua y las amenazas (potenciales) para la seguridad del agua dulce, incluida la contaminación del agua. Al mismo tiempo, y al margen de la cuestión de si esto debe percibirse como una reacción o simplemente como un desarrollo social de la sociedad en sentido contrario, se puede observar un cambio hacia una ciudadanía activa. De hecho, en la sociedad moderna el ciudadano medio se ha vuelto más activo y cada vez está más dispuesto a participar, o al menos se espera que lo haga participar.

Quizás una de las manifestaciones más interesantes y desafiantes de esta ciudadanía cambiante -especialmente en lo que respecta a los actuales y la demanda de soluciones más combinadas y multidisciplinares en el ámbito del agua- es el papel y el significado del conocimiento. En efecto, gracias a la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación y a la presencia cada vez mayor de de Internet, hoy en día los ciudadanos pueden obtener información detallada sobre casi todos los temas imaginables en cualquier momento del día. Uno de los principales retos que se derivan del hecho de que internet pueda abrir más y más información, radica en el desarrollo que los ciudadanos no sólo “consumen”, sino que cada vez más exigen información, transparencia y datos abiertos, un desarrollo que no sólo resulta, sino que también contribuye al creciente empoderamiento de los ciudadanos.