Nuevas formas de participar en el programa de publicaciones de la biblioteca

“New Ways to Engage with the Library Publishing Curriculum”

Library Publishing Curriculum Textbook

Texto completo

Originalmente lanzado en 2018, el Library Publishing Curriculum es un conjunto de ofertas de desarrollo profesional sincrónicas y asincrónicas para bibliotecarios que son abiertas y gratuitas bajo una licencia de Creative Commons Attribution (CC BY) para que cualquiera pueda ofrecer o adaptar. Este plan de estudios multimedia, dinámico y extensible, pretende capacitar a los bibliotecarios para que satisfagan las demandas locales de lanzamiento y/o mejora de las actividades de publicación académica. Publicado originalmente como un conjunto de materiales didácticos disponibles a través de Google Drive, el plan de estudios tiene ahora un sitio web oficial en LPC, y está disponible en tres formatos diferentes: una colección de cursos en línea a su propio ritmo, un libro de texto y un archivo permanente de los materiales didácticos.

PKP School es una colección de cursos en línea, abiertos y a su propio ritmo, diseñados para ayudar a mejorar la calidad de la publicación académica en todo el mundo. Desarrollado por un equipo de editores del Public Knowledge Project and Simon Fraser University Library, la serie “Getting Started in Library Publishing” de la Escuela PKP lleva a los alumnos a través del plan de estudios a su propio ritmo, con textos, vídeos, actividades, preguntas de debate y cuestionarios para guiarlos a través de los materiales.

la serie Getting Started in Library Publishing ofrece una orientación detallada sobre cómo las bibliotecas universitarias pueden tener éxito en la prestación de servicios de publicación a sus comunidades universitarias.

Libro de texto

Basado en el plan de estudios modular original (publicado por primera vez en Google Drive en 2018), ahora proporcionamos una versión lineal en PDF del plan de estudios de publicación de la biblioteca que reimagina cómo los bibliotecarios, los estudiantes y los profesores de LIS podrían usar el plan de estudios de forma independiente o en el aula. Este libro de texto toma el plan de estudios original y lo adapta para su lectura lineal, llevando a los usuarios a través de los cuatro módulos -Contenido, Impacto, Sostenibilidad y Política- mediante la reutilización de la narrativa original junto con las imágenes de las presentaciones de diapositivas dirigidas por el instructor y la incorporación de información de los apéndices y las bibliografías para complementar cada módulo en un solo capítulo. Ver la amplitud del plan de estudios representada en este libro de 326 páginas proporciona un sólido telón de fondo intelectual para apoyar la edición de bibliotecas como disciplina. El LPC espera que otros utilicen y amplíen esta versión CC-BY en aún más oportunidades de aprendizaje para ayudar a crear un ecosistema editorial más equitativo. El libro de texto está alojado como parte del archivo del Plan de Estudios en el repositorio de la Biblioteca de la Universidad Estatal Wayne.