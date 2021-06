Un nuevo kit de herramientas gratuito de las bibliotecas de la Universidad de Carolina del Norte ayuda a las comunidades a contar sus historias

New toolkit from University Libraries helps communities tell their stories

Las comunidades que trabajan para preservar su propia historia -y las bibliotecas y archivos que tratan de apoyarlas- tienen nuevas herramientas en forma de recurso web gratuito de las bibliotecas universitarias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

Charting New Courses in Community-Driven Archives representa los aprendizajes y productos de una subvención de cuatro años por valor de 877.000 dólares de la Fundación Andrew W. Mellon. El trabajo también ha sido apoyado por una donación de 50.000 dólares del Kenan Charitable Trust.

El nuevo sitio reúne docenas de guías, hojas de consejos y vídeos instructivos que el equipo del proyecto creó a lo largo de la subvención. Los archiveros de UNC-Chapel Hill y de la comunidad también contribuyeron con reflexiones a través de entradas de blog y perfiles.

Los archivos orientados a la comunidad “son un reconocimiento de que el conocimiento existe en muchos lugares y formas diferentes”, dijo Chaitra Powell, archivera de colecciones afroamericanas y directora del proyecto de la subvención. “Como archiveros, tenemos que ser más inclusivos en la forma de crear colecciones” y en quién decide qué se conserva, dónde y cómo, dijo.