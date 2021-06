La autora Shawna Robinson lee a un grupo de perros en Clever Canines como parte del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta.

El Día Mundial de la Lectura en Voz Alta es un movimiento mundial para celebrar la alegría de la lectura y defender la alfabetización como un derecho humano fundamental.

Para celebrar el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, Clever Canines -una “escuela de día” para perros con sede en Calgary- invitó a la autora Shawna Robinson a compartir algunos de sus cuentos con la manada. Robinson es la autora de Everyday Icing, una biblioteca digital por suscripción de historias únicas de cinco, diez o quince minutos de duración, pensadas para ser leídas en voz alta.

El miércoles, Robinson leyó un cuento con rima llamado Suburban Dawgs. Trata de un grupo de caninos que revelan sus identidades secretas cuando salen a la ciudad mientras sus dueños duermen

Joe Scorgie es el copropietario de Clever Canines y dice que pueden tener hasta 60 perros en las instalaciones. El personal se esfuerza por enseñar a los perros durante el día y siempre busca actividades nuevas y desafiantes para ellos.

“El objetivo de nuestra escuela de día no es sólo que los perros corran como locos todo el día y jueguen, sino también que reciban algún tipo de adiestramiento”, dijo. “Darles algunas experiencias diferentes para que, cuando surjan oportunidades como ésta y podamos aprovecharlas, enviemos a casa a sus dueños una mascota más completa al final del día”.

Millones de lectores, escritores y oyentes de comunidades de todo el mundo se reúnen para celebrar la alegría y el poder de leer y compartir historias. En su página web, Clever Canines afirma: “Todos los perros tienen una capacidad innata para pensar, resolver problemas, trabajar y complacer. Cuando entendemos realmente a nuestros perros (y) cómo responden, por qué hacen lo que hacen, por qué reaccionan y cómo se comunican, sólo entonces podemos influir en su comportamiento.” Cada perro asistente recibirá una copia en PDF de la historia leída por Robinson para compartirla con sus dueños.