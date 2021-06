Las bibliotecas desempeñan un papel crucial en las comunidades

Public Libraries: The Case for Support. Cilip y The Big Issue Group 2019

Texto completo

Public Libraries: The Case for Support, es un informe elaborado por la organización de bibliotecas Cilip y The Big Issue Group, en él se pone de manifiesto el papel crucial que desempeñan las bibliotecas en nuestras comunidades, desde la salud y el bienestar hasta la educación, el apoyo a las empresas y las competencias digitales.

El informe se basa en la investigación y las pruebas de la British Library, Carnegie UK Trust, CIPFA y otros para destacar el impacto transformador de las bibliotecas públicas en:

La formación de lugares y el crecimiento económico inclusivo

La educación, el aprendizaje informal y las habilidades

La salud, el bienestar y la asistencia social

Habilidades digitales y acceso a Internet

Apoyo a las empresas y a los negocios

Prevención de la pobreza, movilidad social y aislamiento social.

El informe se ve reforzado por las declaraciones personales de los usuarios de las bibliotecas públicas sobre el impacto transformador de las bibliotecas, los libros y la lectura en sus vidas, utilizando el hashtag #WhyBooksMatter.