Niños con problemas de lectura: Recursos para la dislexia

Children with Print Disabilities: Dyslexia Resources June 5, 2021| ALSC Library Service to Underserved Children and Their Caregivers

En este post se comparten algunos consejos y trucos adicionales para los usuarios con dislexia. El kit de herramientas de abril de 2021 incluía recursos para niños con discapacidades de lectura

Descargue una extensión del navegador.

El acceso a los contenidos en línea se basa en el diseño y la disposición de los creadores de contenidos. Las extensiones del navegador permiten a los usuarios personalizar ese contenido de forma que se vea más fácilmente. OpenDyslexic es una fuente de código abierto creada especialmente para lectores con dislexia. Cada letra incluye una parte inferior muy ponderada. Esto ayuda a indicar la dirección correcta, lo que ayuda a evitar confusiones. Las formas únicas de las letras también ayudan a los lectores a evitar la confusión de letras similares. Puedes descargar los paquetes de forma gratuita para utilizarlos en teléfonos, tabletas y navegadores de Internet. Además, su sitio web incluye recursos adicionales como teclados y sitios web compatibles.

Utiliza fuentes y colores aptos para la dislexia con el contenido electrónico.

Los proveedores de libros electrónicos como OverDrive (y la aplicación asociada Libby app), Sora, Hoopla, y Kindle ofrecen funciones para ayudar a los lectores. De hecho, la personalización de las fuentes y los colores puede facilitar a los lectores la distinción de las letras individuales. En primer lugar, tómate un momento para familiarizarte con las características de cualquier proveedor que utilice tu biblioteca. A continuación, prepárese para guiar a los usuarios a través de esas funciones en diferentes dispositivos para que la experiencia sea satisfactoria.

Busca libros físicos con fuentes aptas para la dislexia.

Aunque es probable que no puedas encontrar todos los títulos populares en fuentes adaptadas a la dislexia, hay títulos disponibles. La serie Here’s Hank de Henry Winkler es un ejemplo. Royal Fireworks Press y Barrington Stoke , con sede en el Reino Unido, son dos ejemplos de editoriales con títulos adaptados a la dislexia. Si las selecciones de las editoriales son limitadas, los vendedores como AbeBooks, Amazon y eBay también pueden ofrecer oportunidades para ampliar tu colección. O, si los libros impresos no son una opción, considera colecciones como los audiolibros, la letra grande o las novelas gráficas que pueden ser más accesibles.

Ofrezca superposiciones o guías de lectura.

Las superposiciones y las guías de lectura pueden ayudar a los niños a leer materiales impresos estándar. Estas herramientas ayudan a orientar la lectura gracais a las líneas, o el contraste de colores para que sea más fácil distinguir las letras. Puedes elegir entre opciones como tiras de lectura para ayudar a guiar líneas individuales de texto, o superposiciones de página completa en una variedad de estilos. Trabaja con los lectores de tu comunidad para averiguar qué opciones prefieren. Puede incluirlos como recursos disponibles en la biblioteca o como parte de un kit de circulación.