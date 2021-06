Escribir y publicar artículos científicos: un manual para no angloparlantes

Lövei, Gábor L. Writing and Publishing Scientific Papers: A Primer for the Non-English Speaker. Gábor L. Lövei, 2021

Texto completo

El curso de comunicación científica de Gábor Lövei para estudiantes y científicos explora los entresijos de la publicación de artículos científicos primarios, y se ha impartido en más de veinte países. Writing and Publishing Scientific Papers es la síntesis de los apuntes de las conferencias de Lövei y la experiencia acumulada durante dos décadas; es el libro de texto que muchos han estado esperando.

Las tres secciones principales del libro se corresponden con las tres etapas principales del recorrido de un artículo desde que se concibe la idea hasta la impresión: planificación, redacción y publicación. En los capítulos del libro, preguntas complejas como “¿Cómo escribir la introducción?” o “¿Cómo presentar un manuscrito?” se desglosan en problemas más pequeños y manejables que luego se discuten de manera directa y conversacional, proporcionando una experiencia de lectura fácil y agradable.

Writing and Publishing Scientific Papers se distingue por estar dirigido a científicos cuya lengua materna no es el inglés. Aunque también aborda cuestiones de estilo y gramática, el objetivo principal del libro es asesorar sobre los primeros principios de la comunicación.

Este libro es un excelente recurso para cualquier estudiante o científico que desee aprender más sobre el proceso de publicación científica y la comunicación científica. Será especialmente útil para quienes vengan de fuera del mundo anglosajón y busquen una guía completa para publicar sus trabajos en inglés.