El papel de las bibliotecas públicas en la generación de mano de obra cualificada y desarrollo empresarial: revisión de al literatura

Measures that Matter Workforce Development Pilot: Literature review. Draft. Mt. Auburn Associates, 2021

Las bibliotecas públicas siempre han contribuido al desarrollo económico local a través de los servicios tradicionales, tales como el acceso a oportunidades de educación y de formación, búsqueda de patentes, talleres de redacción de currículum y búsqueda de empleo en equipos públicos. Sin embargo, con un renovado énfasis en las alianzas y experiencias, ofrecen nuevas oportunidades para la expansión de los servicios orientados al desarrollo económico a través de los espacios de fabricantes o makerspaces.

El desarrollo de la mano de obra es un término que describe el amplio conjunto de iniciativas públicas y privadas que buscan elevar el nivel de cualificación de los residentes, ayudarles a acceder al empleo y al trabajo, y a atender las necesidades de mano de obra de las empresas. Por lo general, este término se aplica a los esfuerzos centrados en la población en edad de trabajar y se distingue de la educación, más concretamente del sistema K-12. Sin embargo, no existe un consenso claro sobre lo que se incluye y lo que no se incluye en el sistema de desarrollo de la mano de obra de una comunidad. de desarrollo de la mano de obra de una comunidad. Para el proyecto Measures that Matter el desarrollo de la mano de obra, Mt. incluye en la definición todos los servicios que buscan mejorar las habilidades básicas y ocupacionales de los residentes en edad de trabajar; ayudar a los residentes a encontrar, mantener o avanzar en un trabajo; y apoyar a las empresas locales en el acceso a la mano de obra que necesitan para tener éxito.

Al principio del proyecto, surgió la cuestión de si incluir o no en esta evaluación general el papel de las bibliotecas en el apoyo al espíritu empresarial y al desarrollo de las pequeñas empresas. Muchos en el de la mano de obra ven el autoempleo y la creación de empresas como un elemento de una estrategia global de desarrollo de la mano de obra. Además, tanto los esfuerzos para conectar a los residentes con los puestos de trabajo como los esfuerzos para de apoyo a los residentes en sus actividades empresariales se alinean con la salud económica general de la comunidad. Por último, las entrevistas realizadas en el marco de la investigación con los responsables de las bibliotecas revelaron que algunos sistemas de bibliotecas consideran que sus servicios relacionados con el desarrollo de la mano de obra y de las empresas están interconectados. Como resultado, este proyecto explora tanto las actividades relacionadas con la mano de obra definidas definidas anteriormente, así como el papel de la biblioteca en el apoyo a los residentes que quieren iniciar o hacer crecer un negocio.

Es raro que la literatura sobre el desarrollo de la mano de obra o la literatura sobre el desarrollo de la pequeña empresa incluya el papel de las bibliotecas públicas en el sistema. Esto ya es revelador. La mayor parte de la literatura que existe sobre el tema refleja la perspectiva de las bibliotecas.

La primera fase del proyecto Measures that Matter Workforce Development Pilot Evaluation project consiste en llevar a cabo una revisión de la bibliografía para que el equipo de investigación se base en el campo de las bibliotecas y para que sirva de base a los pasos posteriores a llevar a cabo. La revisión de la literatura se completó como un documento interno para informar sobre la investigación, y ahora se está compartiendo para informar el aprendizaje en el tema. Los investigadores principales del proyecto, Mt. Auburn Associates, revisaron la literatura pertinente a las tres áreas siguientes:

Una síntesis de la literatura sobre el papel de las bibliotecas públicas en el desarrollo de la mano de obra y el desarrollo empresarial, incluyendo lo que se ha investigado hasta la fecha y cuáles son los aprendizajes clave del campo;

Una revisión de los procesos de medición y resultados existentes en las bibliotecas, incluidas las iniciativas de resultados nacionales y voluntarias;

y una revisión de los esfuerzos actuales para medir los resultados en el campo del desarrollo de la mano de obra, incluyendo el desarrollo de medidas comunes y los esfuerzos para ampliar la alineación de datos entre programas.

En conjunto, estos componentes informarán el marco de investigación, los planes de recopilación de datos y el foco de análisis del proyecto de evaluación piloto.