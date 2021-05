¿Quién lee novelas eróticas contemporáneas y por qué?

Menninghaus, W. Who reads contemporary erotic novels and why?. Humanit Soc Sci Commun 8, 96 (2021). https://doi.org/10.1057/s41599-021-00764-3

A raíz de la serie Cincuenta sombras de Grey de EL James, el mercado del libro ha experimentado un verdadero incremento de las novelas eróticas más vendidas durante la última década. El estudio en línea del que se informa aquí plantearon dos preguntas: (1) ¿Quién lee estas novelas eróticas? (2) ¿Cuáles son las razones que subyacen a esta preferencia?

La mayoría de los lectores de novelas eróticas que respondieron a nuestra encuesta son mujeres heterosexuales en relaciones comprometidas. Tienen un alto nivel educativo, de edad madura, se describen a sí mismos como lectores ávidos y les gusta compartir sus experiencias de lectura con los demás. La distracción y los sentimientos de tranquilidad se identificaron como las principales recompensas asociadas con la lectura de novelas eróticas. La explicitación sexual de las novelas y su potencial para proporcionar orientación en la vida también juegan un papel, pero resultaron ser menos importantes de lo sugerido en investigaciones anteriores.

Contrariamente a la opinión crítica, los participantes consideran que las novelas eróticas, al menos hasta cierto punto, son emancipadas, feministas y progresistas. Este hallazgo se relaciona principalmente con las creencias bastante tradicionales de los participantes encuestados con respecto a los roles de género.

El estudio es el primero en explorar empíricamente los lectores y las recompensas de lectura que subyacen a un fenómeno cultural actual a gran escala, enfatizando la necesidad de futuras investigaciones fuera del canon literario.