Manual Internacional de Alfabetización en Salud : Investigación, práctica y política a lo largo de la vida

International Handbook of Health Literacy : Research, practice and policy across the lifespan [e-Book] Policy Press, 2019.

La alfabetización sanitaria aborda una serie de dimensiones sociales de la salud, como el conocimiento, la navegación y la comunicación, así como las habilidades individuales y organizativas para acceder, comprender, evaluar y utilizar la información. Sobre todo en la última década, la alfabetización en salud se ha convertido en una de las principales preocupaciones en materia de salud pública como un activo para promover la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible.