Los nuevos medios digitales y el aprendizaje como un área emergente

Gee, J. P. (2009). [e-Book] New Digital Media and Learning as an Emerging Area and “Worked Examples” as One Way Forward, The MIT Press, 2009.

En este informe, el célebre académico James Paul Gee analiza la evolución de Digital Media and Learning (DMAL) desde sus inicios como “área académica” hasta convertirse en un campo más organizado o una disciplina coherente. Distinguiendo entre áreas académicas, campos, especializaciones disciplinarias y disciplinas temáticas, Gee describe otras áreas académicas que han caído en estas categorías o se han convertido en disciplinas establecidas. Sostiene que el DMAL no evolucionará hasta que se desarrolle una verdadera coherencia mediante la colaboración y la acumulación de conocimientos compartidos. Gee ofrece una propuesta concreta de un modo en que los académicos del DMAL podrían hacer avanzar el área hacia una empresa más cohesionada, integrada y colaborativa: la producción de lo que él denomina “ejemplos trabajados”. En el sentido de Gee de un ejemplo trabajado, los estudiosos que intentan construir la nueva área de DMAL mostrarían públicamente sus métodos de valoración y pensamiento sobre un problema específico, proponiéndolos como ejemplos de “buen trabajo” con el fin de engendrar un debate sobre cómo podría llegar a ser ese trabajo en DMAL y qué forma podría tomar la propia área. El objetivo no sería que el enfoque propuesto se convirtiera en el aceptado, sino que se convirtiera en el material para nuevos trabajos y colaboraciones. Gee concluye ofreciendo un ejemplo trabajado que ilustra su propuesta.