Colaboración en el diseño de un enfoque pedagógico de la alfabetización informacional

Landøy, A., D. Popa, et al. (2020). [e-Book] Collaboration in Designing a Pedagogical Approach in Information Literacy Springer Nature, 2020.

Texto completo

Este libro de acceso abierto combina la experiencia en alfabetización informacional con la experiencia en educación y enseñanza para compartir consejos y trucos para el desarrollo de una buena enseñanza y formación en alfabetización informacional en universidades y bibliotecas.

Se basa en la investigación, el conocimiento y la práctica pedagógica del mundo académico, para enseñar a los estudiantes a cribar la información para poder distinguir lo importante y correcto de lo inutilizable. Analiza los conceptos y modelos básicos de la alfabetización informacional, así como las estrategias de acceso, localización y recuperación de la información y los métodos adecuados para la evaluación y gestión de la información. El libro explica muchos conceptos relacionados con la alfabetización informacional y analiza cuestiones pedagógicas con el fin de apoyar al profesional. Cada capítulo examina un aspecto de la alfabetización informacional, analiza los retos pedagógicos que conlleva y ofrece sugerencias sobre las mejores prácticas.