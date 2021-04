Intersecciones de los recursos educativos abiertos y la alfabetización informacional

Intersections of Open Educational Resources and Information Literacy. Editors: Elizabeth Dill and Mary Ann Cullen. ACRL ” Publications in Librarianship (PIL) , 2021

PDF

Word

La serie Publications in Librarianship (PIL) de ACRL -una colección de libros revisados por pares que examinan teorías e investigaciones emergentes- lanza su tercera revisión abierta por pares, para Intersections of Open Educational Resources and Information Literacy, editado por Elizabeth Dill y Mary Ann Cullen.

El manuscrito está abierto a comentarios hasta el martes 1 de junio de 2021. Está disponible para su revisión en dos lugares, y agradecemos y animamos su participación. En primer lugar, a través de los documentos de Google aquí, donde los participantes tendrán que utilizar su cuenta de Google y solicitar acceso de edición antes de comentar. Hacerlo significa aceptar el código de conducta del revisor. Una versión en PDF del manuscrito está disponible para su revisión en el sitio web de ACRL. Los comentarios deben enviarse al editor de la serie Publications in Librarianship, Daniel C. Mack, a dmack@umd.edu.