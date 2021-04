Uso de las redes sociales en 2021

Brooke Auxier and Monica Anderson. Social Media Use in 2021. Pew Research, 2021

La mayoría de los estadounidenses dicen que utilizan YouTube y Facebook, mientras que el uso de Instagram, Snapchat y TikTok es especialmente común entre los adultos menores de 30 años.

A pesar de una serie de controversias y de los sentimientos relativamente negativos del público sobre algunos aspectos de las redes sociales, aproximadamente siete de cada diez estadounidenses dicen que utilizan alguna vez algún tipo de sitio de redes sociales, un porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en los últimos cinco años, según una nueva encuesta del Centro de Investigación Pew entre adultos estadounidenses.

Además de la pregunta general sobre el uso general de las redes sociales, la encuesta también cubre el uso de sitios y aplicaciones individuales. YouTube y Facebook siguen dominando el panorama online, con un 81% y un 69%, respectivamente, que afirman haber utilizado alguna vez estos sitios. Y YouTube y Reddit fueron las únicas dos plataformas medidas que vieron un crecimiento estadísticamente significativo desde 2019, cuando el Pew Research encuestó por última vez sobre este tema a través de una encuesta telefónica.

Cuando se trata de las otras plataformas en la encuesta, el 40% de los adultos dicen que alguna vez usan Instagram y alrededor de tres de cada diez informan que usan Pinterest o LinkedIn. Una cuarta parte dice utilizar Snapchat, y porcentajes similares dicen ser usuarios de Twitter o WhatsApp. El 21% de los estadounidenses utiliza TikTok, una aplicación para compartir vídeos cortos, mientras que el 13% dice utilizar la plataforma centrada en el entorno Nextdoor.

Aunque otras plataformas no tienen ni de lejos el alcance global de YouTube o Facebook, hay ciertos sitios o aplicaciones, sobre todo Instagram, Snapchat y TikTok, que tienen un seguimiento especialmente fuerte entre los adultos jóvenes. De hecho, la mayoría de los jóvenes de 18 a 29 años dicen que utilizan Instagram (71%) o Snapchat (65%), mientras que aproximadamente la mitad dice lo mismo de TikTok.

Estos resultados proceden de una encuesta nacional representativa de 1.502 adultos estadounidenses realizada por teléfono del 25 de enero al 8 de febrero de 2021.