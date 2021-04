Nombres curiosos de grupos de pop españoles. Viviendo en la era pop 2021/04/21

https://www.ivoox.com/nombres-curiosos-grupos-pop-espanoles-viviendo_md_68936305_wp_1.mp3 Ir a descargar

Algunos grupos, especialmente muchos de los grupos de la movida española de los 80, que buscaban la provocación tenían nombres tan particulares como “Si vuelve Franco me tiro por un barranco”, “Un pingüino o en ascensor” o “No me pises que llevo chanclas”. En esta ocasión hemos seleccionados algunos temas de estas bandas de nombre tan particular como Grande Marlaska, Los Punsetes, Bongos Atómicos….