Acceso y gestión a la información gubernamental

Amanda, W. and L. Sam-chin (2019). [e-Book] Government Information in Canada: Access and Stewardshipnull, University of Alberta Press, 2019.

Texto completo

El acceso público a la información gubernamental constituye la base de una democracia liberal saludable. Como esta información puede ser precaria, necesita ser administrada. Government Information in Canada ofrece un análisis sobre el estado de la publicación de información gubernamental canadiense. Expertos de todo el país se basan en décadas de experiencia para ofrecer un estudio amplio y bien fundamentado de la historia, los procedimientos y las cuestiones emergentes, en particular los retos a los que se enfrentan los profesionales durante la transición de la información gubernamental del acceso impreso al digital. Se trata de un libro indispensable para bibliotecarios, archiveros, investigadores, periodistas y todo aquel que utilice información gubernamental y quiera saber más sobre su publicación, circulación y conservación. Colaboradores: Graeme Campbell, Talia Chung, Sandra Craig, Peter Ellinger, Darlene Fichter, Michelle Lake, Sam-chin Li, Steve Marks, Maureen Martyn, Catherine McGoveran, Martha Murphy, Dani J. Pahulje, Susan Paterson , Carol Perry, Caron Rollins, Gregory Salmers, Tom J. Smyth, Brian Tobin, Amanda Wakaruk, Nicholas Worby