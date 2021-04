Tarifas de mercado de los servicios de publicación de revistas científicas

Grossmann A and Brembs B. Current market rates for scholarly publishing services [version 1; peer review: 2 approved with reservations]. F1000Research 2021, 10:20 (https://doi.org/10.12688/f1000research.27468.1.

Texto completo

Durante décadas, el aumento suprainflacionario de los precios de suscripción de las revistas científicas ha sido tema de preocupación entre las instituciones académicas. Tras años de esfuerzos infructuosos por resolver esta “crisis de las publicaciones seriadas”, se ha propuesto el acceso abierto como la última solución potencial. Sin embargo, los precios de las publicaciones de acceso abierto también son elevados y están aumentando mucho más allá de la inflación. Lo que ha faltado hasta ahora en el debate público es un enfoque cuantitativo para determinar los costes reales de la publicación eficiente de un artículo académico utilizando las tecnologías más avanzadas, de manera que se puedan tomar decisiones informadas sobre los niveles de precios adecuados.

Aquí se ofrece un cálculo detallado, paso a paso, de los costes asociados a la publicación de artículos de investigación primaria, desde su presentación, pasando por la revisión por pares, hasta su publicación, indexación y archivo. Se comprobó que estos costes oscilan entre menos de 200 dólares por artículo en las plataformas de publicación modernas a gran escala que utilizan la revisión por pares después de la publicación, y unos 1.000 dólares por artículo en revistas de prestigio con tasas de rechazo superiores al 90%. Los costes de publicación de un artículo académico representativo se sitúan hoy en día en torno a los 400 dólares. En este artículo se analizan las partidas adicionales no relacionadas con la publicación que constituyen la diferencia entre los costes de publicación y el precio final.