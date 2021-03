El futuro de la evaluación académica: cinco principios, cinco metas para 2025

The future of assessment: five principles, five targets for 2025. London: JISC, 2020

Este informe es el resultado de una reunión de expertos que explora la evaluación en universidades y colegios y cómo la tecnología podría usarse para ayudar a abordar algunos de los problemas y oportunidades.

La evaluación es fundamental para el proceso educativo. Si se hace correctamente, impulsa la mejora, da forma al comportamiento del alumno y brinda responsabilidad a los empleadores y a otras personas.

También puede ser una fuente de insatisfacción, frustración y ansiedad. ¿Evalúa las cosas correctas? ¿Está obteniendo lo mejor de los alumnos? ¿Tiene lugar en los puntos correctos del viaje al aprendizaje? ¿Es susceptible a las trampas? ¿Implica una carga de trabajo sostenible?

Las tecnologías existentes y emergentes están comenzando a desempeñar un papel en el cambio de la evaluación y podrían ayudar a abordar estos problemas, tanto hoy como mirando hacia el futuro. La visión de Educación 4.0 es hacer que la evaluación sea más inteligente, más rápida, más justa y más efectiva.

El informe establece cinco objetivos para los próximos cinco años para avanzar en la evaluación hacia una mayor autenticidad, accesibilidad, apropiadamente automatizada, continua y segura.